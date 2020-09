La lotteria degli scontrini, come vincere facendo acquisti (Di domenica 27 settembre 2020) Doveva partire già ad agosto, ma la pandemia ha rallentato tutto. Il governo non ha però abbandonato il progetto della lotteria degli scontrini che ha ora il primo gennaio 2021 come data fissata per l’inizio delle estrazioni. Anche questo provvedimento è parte del piano per la lotta all’evasione fiscale e alla limitazione dell’uso del contante. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 settembre 2020) Doveva partire già ad agosto, ma la pandemia ha rallentato tutto. Il governo non ha però abbandonato il progetto della lotteria degli scontrini che ha ora il primo gennaio 2021 come data fissata per l’inizio delle estrazioni. Anche questo provvedimento è parte del piano per la lotta all’evasione fiscale e alla limitazione dell’uso del contante.

insopportabile : Dopo gli stadi direi che a questo punto riapriamo tutto e chi sopravvive si prende il montepremi della lotteria degli imbecilli. - Corriere : Lotteria degli scontrini, si parte il 1° gennaio 2021. Ecco come funziona e quanto si vince - Arman25037054 : @laura_maffi Sono cifre da lotteria. Cmq. solidarietà a Tridico, però rispettando la politica dei 5S,come i parlam… - bastaCasta : RT @Corriere: Lotteria degli scontrini, si parte il 1° gennaio 2021. Ecco come funziona e quanto si vince - AvvMennillo : Lotteria degli scontrini, si parte il 1° gennaio 2021. Ecco come funziona e quanto si vince -

Ultime Notizie dalla rete : lotteria degli Lotteria scontrini, al via dal 1° gennaio 2021. Come funziona e cosa si vince Corriere della Sera Come funzionerà il super caskback che partirà dal 1 dicembre

Nel piano cashback del governo per combattere l’evasione fiscale rientra il super-cashback, nuovo nome del bonus Befana, che dovrebbe partire ...

Nuovo super bonus fino a 3 mila euro: piano cashless

Un nuovo super bonus da 3 mila euro per contrastare l'evasione fiscale. E' quanto prevede la riforma fiscale annunciata dal Governo Conte con il piano cashless.

Nel piano cashback del governo per combattere l’evasione fiscale rientra il super-cashback, nuovo nome del bonus Befana, che dovrebbe partire ...Un nuovo super bonus da 3 mila euro per contrastare l'evasione fiscale. E' quanto prevede la riforma fiscale annunciata dal Governo Conte con il piano cashless.