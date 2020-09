La “Catena Rosa” per la lotta contro il tumore al seno inizia da Aprilia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 settembre 2020) LA “CATENA ROSA”: LAILALLa “catena rosa” della prevenzione è arrivata ad. Questa mattina, in apertura della Campagna Mondiale Nastro Rosa 2020, il sindaco di Sermoneta, Giuseppina Giovannoli, ha affidato al Primo Cittadino di, Antonio Terra, il prezioso simbolo, una catena di lana rosa lavorata, partito anni fa da Roccagorga da una idea dell’allora Sindaca Carla Amici, ha raggiunto Minturno, Gaeta, Terracina, Sermoneta e da, sarà poi trasferito in altri Comuni della Provincia per richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza dellail cancro al. La conferenza stampa della LILT, ASL, Breast Unit ...