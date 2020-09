La beta EMUI 11 anche in Germania su 4 Huawei: aggiornamento finale dopo il 16 novembre? (Di domenica 27 settembre 2020) Era stato preannunciato e ora ce n’è conferma: la beta EMUI 11 si sta diffondendo in queste ore in Europa per 4 smartphone Huawei. Ieri era stata la volta della Turchia, oggi della Germania e non è da escludere che nelle prossime ore l’apertura della fase di test riguardi anche l’Italia. Un poker di smarphone Huawei del segmento dei top di gamma ha la possibilità di partecipare proprio alla fase sperimentale. Si tratta del Huawei P40, del P40 Pro e ancora del P40 Pro +, ma pure del Mate 30. Come annuncia il sito Huawei Blog, tutti i possessori dei device appena menzionati con Huawei ID tedesco possono aderire al programma. Naturalmente si tratta di una fase di test chiusa ad un numero limitato ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 settembre 2020) Era stato preannunciato e ora ce n’è conferma: la11 si sta diffondendo in queste ore in Europa per 4 smartphone. Ieri era stata la volta della Turchia, oggi dellae non è da escludere che nelle prossime ore l’apertura della fase di test riguardil’Italia. Un poker di smarphonedel segmento dei top di gamma ha la possibilità di partecipare proprio alla fase sperimentale. Si tratta delP40, del P40 Pro e ancora del P40 Pro +, ma pure del Mate 30. Come annuncia il sitoBlog, tutti i possessori dei device appena menzionati conID tedesco possono aderire al programma. Naturalmente si tratta di una fase di test chiusa ad un numero limitato ...

Chi attende con ansia il programma beta EMUI 11 per il suo smartphone Huawei può essere ben felice per l'ulteriore espansione del reclutamento dell'update in Europa. Sebbene gli italiani siano ancora ...

