Kouamé: "Siamo delusi, dobbiamo pensare subito alla prossima gara"

Dopo la sconfitta in casa dell'Inter, l'attaccante della Fiorentina Kouamé ha commentato la gara ai microfoni del club Viola. Queste le sue parole: "Tra meno di una settimana si gioca di nuovo: andiamo a casa delusi perché ci dava ancora più fiducia, però è successo e dobbiamo pensare subito alla prossima partita. Sono contento perché ho fatto gol, però mi dispiace: dovevamo portarla a casa. Speriamo vada bene la prossima. La prestazione l'abbiamo fatta. Non abbiamo pensato solo a difendere, abbiamo cercato di giocarcela e siamo riusciti a fare 3 gol. Bravi loro a farne 4. Andiamo a casa contenti per la prestazione ma delusi per il risultato. Noi siamo questi".

