Kit Harington papà, Rose Leslie è incinta (foto): primo figlio per la coppia di Game of Thrones (Di domenica 27 settembre 2020) Rose Leslie e Kit Harington saranno presto genitori: la coppia nata sul set di Game of Thrones aspetta il primo figlio. Ad annunciarlo è la stessa Leslie, interprete di Ygritte nella serie HBO, che ne ha dato notizia in un servizio fotografico per realizzato per Make Magazine in cui mostra orgogliosamente il pancione. Per entrambi si tratta del primo figlio: Rose Leslie e Kit Harington, che nella serie interpretava Jon Snow, si sono incontrati durante le riprese, condividendo una relazione anche sullo schermo. Dopo l'annuncio ufficiale del loro fidanzamento avvenuto nel settembre 2017 con una modalità molto ...

