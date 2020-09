Kamala Harris: 'Con la Barrett Trump vuole negare il diritto all'aborto negli Usa' (Di domenica 27 settembre 2020) La scelta di nominare Amy Coney Barrett come giudice della Corte Suprema al posto di Ruth Bader Ginsburg fatta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump "è chiara: vuole distruggere l'Affordable ... Leggi su globalist (Di domenica 27 settembre 2020) La scelta di nominare Amy Coneycome giudice della Corte Suprema al posto di Ruth Bader Ginsburg fatta dal presidente degli Stati Uniti, Donald"è chiara:distruggere l'Affordable ...

PetrazzuoloF : RT @globalistIT: - globalistIT : - tweety70il : RT @25O319: 'Gli americani capiscono il fatto che Joe Biden non si candida alla presidenza? È semplicemente un guscio per la presidenza di… - tito_ri : RT @25O319: 'Gli americani capiscono il fatto che Joe Biden non si candida alla presidenza? È semplicemente un guscio per la presidenza di… - JPCK72 : RT @25O319: 'Gli americani capiscono il fatto che Joe Biden non si candida alla presidenza? È semplicemente un guscio per la presidenza di… -