Juventus, Paratici sul caso Suarez: “nessuna leggerezza da parte nostra. Abbiamo fatto tutte le verifiche” (Di domenica 27 settembre 2020) La Juventus è in campo per la partita di campionato contro la Roma. Prima del match ha parlato Fabio Paratici, chief football officer dei bianconeri, indicazioni anche sul caso Suarez ai microfoni di Sky Sport. “Nessuna leggerezza da parte nostra. Si è verificata l’opportunità che Suarez si liberasse dal Barcellona, Abbiamo fatto tutte le verifiche necessarie nella massima trasparenza e nel pieno rispetto delle regole, siamo serenissimi. caso giudiziario? Non sono un magistrato, non so neanche come vanno certe cose, non mi sono fatto alcuna idea su chi ci fosse dietro”.L'articolo Juventus, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Laè in campo per la partita di campionato contro la Roma. Prima del match ha parlato Fabio, chief football officer dei bianconeri, indicazioni anche sulai microfoni di Sky Sport. “Nessunada. Si è verificata l’opportunità chesi liberasse dal Barcellona,le verifiche necessarie nella massima trasparenza e nel pieno rispetto delle regole, siamo serenissimi.giudiziario? Non sono un magistrato, non so neanche come vanno certe cose, non mi sonoalcuna idea su chi ci fosse dietro”.L'articolo, ...

DiMarzio : #Juventus, dal caso-#Suarez a #Dzeko e #Morata: parla #Paratici - Corriere : ?? La richiesta di risolvere il problema dell’esame di italiano del calciatore Luis Suarez sarebbe arrivata direttam… - Corriere : «Mi chiamò una persona dello staff della Juventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test. Qualche… - CalcioJcom : New post: Paratici: “Truffa Suarez? Non so chi ci sia dietro, noi agito in trasparenza” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVENTUS - Paratici: 'Dzeko? Sarebbe venuto se le cose con Milik fossero andare come dovevano andare, siamo felicissimi… -