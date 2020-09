Juventus, il destino di Dybala passa ancora da Roma (Di domenica 27 settembre 2020) Il filo rosso del destino potrebbe ancora una volta cingere la Roma e Paulo Dybala. La Juventus di Andrea Pirlo sarebbe infatti ormai pronta per affrontare i giallorossi di Fonseca nella sfida valida per la seconda giornata di Serie A. I due club hanno alle spalle delle recenti situazioni del tutto opposte. Da un lato troviamo i bianconeri galvanizzati dal roboante successo contro la Sampdoria. I giallorossi invece, dopo la partenza di uno dei propri senatori, ovvero Kolarov in direzione Inter, sono stati a lungo scossi dal tormentone Dzeko. Inoltre, a livello societario, il passaggio di gestione da Pallotta a Friedkin potrebbe portare nuovi turbamenti nella capitale. La panchina del tecnico portoghese sembra traballare e, in caso di sconfitta, potrebbe essere esonerato a favore di un ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) Il filo rosso delpotrebbeuna volta cingere lae Paulo. Ladi Andrea Pirlo sarebbe infatti ormai pronta per affrontare i giallorossi di Fonseca nella sfida valida per la seconda giornata di Serie A. I due club hanno alle spalle delle recenti situazioni del tutto opposte. Da un lato troviamo i bianconeri galvanizzati dal roboante successo contro la Sampdoria. I giallorossi invece, dopo la partenza di uno dei propri senatori, ovvero Kolarov in direzione Inter, sono stati a lungo scossi dal tormentone Dzeko. Inoltre, a livello societario, ilggio di gestione da Pallotta a Friedkin potrebbe portare nuovi turbamenti nella capitale. La panchina del tecnico portoghese sembra traballare e, in caso di sconfitta, potrebbe essere esonerato a favore di un ...

_grazy87 : Lo scorso anno l'inter non la reputavo rivale concreta per vincere lo scudetto, ma solamente ci avrebbe complicato… - ciccio4official : Morata è arrivato per la prima volta alla Juventus nell’anno di una 2ª maglia blu ed è tornato nell’anno di un’altr… - Pasky973 : E poi un giorno il destino ti fa ritrovare un grande amico in squadra ?? #Dybala #Morata #Juventus -