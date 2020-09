Juventus | aumentano le sponsorizzazioni e gli introiti nonostante il lockdown

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 27 settembre 2020) Laguarda sempre al futuro, sia sul campo che fuori.il periodo die la crisi conseguente i bianconeri stanno continuando il loro lavoro per far progredire la J come marchio internazionale affermato. Ad inizio anno la Juve ha prolungato il suo rapporto con l’Allianz, attuale detentrice dei naming rights dell’impianto casalingo. Un accordo fino al 2023, con estensione di visibilità su maglie da allenamento eWomen che porteranno nelle casse juventine 103,1 milioni di euro in più a quelli già in accordo. Inoltre il Chief Revenue Officer della, Giorgio Ricci, si è reso protagonista di nuovi accordi di partnership siglati dal club come gli ultimi con Lavazza e Raffles. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...