Juventus | altro ritorno di fiamma per l’attacco

Leggi su itasportpress

(Di domenica 27 settembre 2020) In piena emergenza attaccante, laha ripiegato sull'usato sicuro. Alvaro Morata è arrivato improvvisamente a Torino dopo che i bianconeri non sono riusciti ad arrivare né a Dzeko né a Suarez.MILIK ALL'EVERTON, KEAN ALLA JUVE?caption id="attachment 925547" align="alignnone" width="300" Kean (getty images)/captionIl mercato però è sempre in evoluzione e i dirigenti bianconeri sono alla finestra per valutare altre possibili occasioni. Secondo quanto riportato da SportMediaset il prossimo acquisto dellapotrebbe arrivare dall'Inghilterra e si tratterebbe di un. Moise Kean infatti potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera solo nel caso in cui Milik firmasse per l'Everton. L'attaccante polacco stando alle ultime indiscrezioni è vicino ...