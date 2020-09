Joaquin Phoenix e Rooney Mara, nato il loro primo figlio: si chiama River? (Di domenica 27 settembre 2020) Joaquin Phoenix e Rooney Mara avrebbero festeggiato l'arrivo del loro primo figlio e l'avrebbero chiamato River, come il fratello dell'attore, River Phoenix, scomparso negli anni '90. Joaquin Phoenix e Rooney Mara sembrano aver festeggiato la nascita del loro primo figlio, di cui sarebbe stato anche rivelato il nome: River, come il fratello, del premio Oscar, River Phoenix, scomparso in circostanze tragiche nel 1993. La lieta notizia è stata condivisa dal regista Viktor Kossakovsky che ha presenziato a una proiezione di Gunda, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 settembre 2020)avrebbero festeggiato l'arrivo dele l'avrebberoto, come il fratello dell'attore,, scomparso negli anni '90.sembrano aver festeggiato la nascita del, di cui sarebbe stato anche rivelato il nome:, come il fratello, del premio Oscar,, scomparso in circostanze tragiche nel 1993. La lieta notizia è stata condivisa dal regista Viktor Kossakovsky che ha presenziato a una proiezione di Gunda, ...

