Ippolito | Possiamo essere tutti infetti Rischio autunno come scorsa primavera

″Il mondo è sotto scacco, i Paesi vicini a noi anche, l'Italia molto meno ma l'aumento dei ricoverati e delle terapie intensive indica che il virus non è andato via, continua a circolare. Dobbiamo essere molto attenti perché Possiamo avere un autunno come la scorsa primavera".Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie infettive (INMI) ″Lazzaro Spallanzani″ a Mezz'ora in più su Rai Tre. "C'è il fattore climatico - ha aggiunto - la difficoltà di riconoscere i virus con sintomi respiratori, che nel caso del coronavirus sono molto gravi. Più teniamo vuote le rianimazioni e meglio sarà

L'aggiornamento sulla situazione del Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione dopo i 219 casi, di cui 129 a Roma, e due decessi di ieri: 181 casi , di cui 79 sono a Roma, e un deces ...

?Il mondo è sotto scacco, i Paesi vicini a noi anche, l’Italia molto meno ma l’aumento dei ricoverati e delle terapie intensive indica che il virus non è andato via, continua a circolare. Dobbiamo ess ...

