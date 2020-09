Inter, Skriniar sacrificabile: c’è l’offerta del Tottenham (Di domenica 27 settembre 2020) Milan Skriniar fa parte del progetto Inter ma a fronte della giusta offerta puà partire. Lo ha detto chiaramente Antonio Conte a dimostrazione che il difensore non sia esattamente centrale nei piani della società, soprattutto se dall'estero dovessero arrivare soldi freschi. Il Tottenham è pronto a sferrare l'assalto decisivo e i nerazzurri attendono di capire quale sarà la cifra che gli Spurs metteranno realmente sul piatto.Skriniar: ecco l'offerta del Tottenhamcaption id="attachment 710409" align="alignnone" width="519" Skriniar Getty Images/captionSecondo quanto si apprende dagli ultimi rumors di mercato, il Tottenham è pronto a formulare una nuova offerta per il difensore dell'Inter. Si tratterebbe però di ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Milanfa parte del progettoma a fronte della giusta offerta puà partire. Lo ha detto chiaramente Antonio Conte a dimostrazione che il difensore non sia esattamente centrale nei piani della società, soprattutto se dall'estero dovessero arrivare soldi freschi. Ilè pronto a sferrare l'assalto decisivo e i nerazzurri attendono di capire quale sarà la cifra che gli Spurs metteranno realmente sul piatto.: ecco l'offerta delcaption id="attachment 710409" align="alignnone" width="519"Getty Images/captionSecondo quanto si apprende dagli ultimi rumors di mercato, ilè pronto a formulare una nuova offerta per il difensore dell'. Si tratterebbe però di ...

