(Di domenica 27 settembre 2020) Ladi, match della seconda giornata della Serie A 2020/2021 Solo un episodio dubbio durante, match della seconda giornata della Serie A 2020/2021 vinto dai nerazzurri per 4 a 3 nel finale. L’arbitro Calvarese ha prima concesso unai nerazzurri per presunto fallo di Caceres suMartinez salvo poi ritornare sui suoi passi dopo aver visto l’azione al VAR. Ecco la partita traanalizzata nelladella Gazzetta dello Sport. “L’episodio principe sul piano arbitrale della notte di San Siro è al 18’.Martinez va giù in area apparentemente dopo un contatto con Martin Caceres. ...

goal : 3’ Inter 0-1 Fiorentina 45’ Inter 1-1 Fiorentina 52’ Inter 2-1 Fiorentina 57’ Inter 2-2 Fiorentina 63’ Inter 2-3 Fi… - Inter : ??? | MATCH REPORT E, alla fine, arriva l'Inter! ?? Il racconto di #InterFiorentina minuto per minuto ??… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Riparte la @SerieA e torna il magazine targato #InterMediaHouse con tantissime novità! ??… - renaldryaan : RT @goal: 3’ Inter 0-1 Fiorentina 45’ Inter 1-1 Fiorentina 52’ Inter 2-1 Fiorentina 57’ Inter 2-2 Fiorentina 63’ Inter 2-3 Fiorentina 87’ I… - _intermagazine : Inter-Fiorentina, non c’è rigore su Lautaro: la moviola -

Arturo Vidal ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Inter ed ha esultato sui social per la vittoria contro la Fiorentina ...Brucia moltissimo perdere una partita come quella di Milano, in una serata a larghi tratti perfetta. Era oggettivamente difficile ipotizzare una Fiorentina come quella del primo tempo al ...