"In troppi si approfittano del coronavirus". Giorgio Armani, insospettabile bordata politica (Di domenica 27 settembre 2020) «Il tiro peggiore che la fortuna possa giocare a un uomo (o a una donna) intelligente è metterlo alle dipendenze di uno sciocco», direbbe Giacomo Casanova. Un rischio che Giorgio Armani non ha mai voluto correre, consapevole del suo talento da quel lontano 1974, quando ha creato il suo marchio personale. Una sensibilità e un fiuto sopraffino che gli hanno permesso nel corso degli anni scelte giudiziose e sempre azzeccate. Non a caso lo stilista di Piacenza, milanese di adozione, è stato il primo tra i suoi colleghi a riconoscere la gravità del coronavirus, nonostante i tanti negazionisti, e a decidere di sfilare a porte chiuse già lo scorso febbraio. E mentre i maligni lo accusavano di aver fatto una scelta dettata dalla paura, lui, forte del suo senso di responsabilità, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) «Il tiro peggiore che la fortuna possa giocare a un uomo (o a una donna) intelligente è metterlo alle dipendenze di uno sciocco», direbbe Giacomo Casanova. Un rischio chenon ha mai voluto correre, consapevole del suo talento da quel lontano 1974, quando ha creato il suo marchio personale. Una sensibilità e un fiuto sopraffino che gli hanno permesso nel corso degli anni scelte giudiziose e sempre azzeccate. Non a caso lo stilista di Piacenza, milanese di adozione, è stato il primo tra i suoi colleghi a riconoscere la gravità del, nonostante i tanti negazionisti, e a decidere di sfilare a porte chiuse già lo scorso febbraio. E mentre i maligni lo accusavano di aver fatto una scelta dettata dalla paura, lui, forte del suo senso di responsabilità, è ...

AnselmoDelDuca : @small_magpie @Giuseppe_981 @Phastidio @MichelaRoi Che vi devo dire? So che per le scuole è una scelta difficilissi… - RosarioPorzio1 : @BelpietroTweet Troppi soldi, A LORO DISPOSIZIONE, navigano, nell'oro e chiaramente i piu' furbi, ne approfittano,… - postedaniele : RT @JohnnyCreek: Le banche se ne approfittano troppi dei comuni mortali...datemi altre soluzioni fratelli e sorelle - JohnnyCreek : Le banche se ne approfittano troppi dei comuni mortali...datemi altre soluzioni fratelli e sorelle - ElisaEvangelis2 : RT @gabrillasarti2: @Mario02598975 Dove resiste, girano troppi interessi, coop rosse, onlus, centri sociali, etc. Tutti garantiti dal PD e… -

Ultime Notizie dalla rete : troppi approfittano Basket, Serie A: la Virtus Roma imbriglia la Fortitudo Bologna e conquista la vittoria OA Sport Salvini ha una spalla indolenzita per i troppi selfie, dice il Corriere

Il Corriere della Sera racconta in due diversi articoli – nella sua edizione cartacea e online – che il segretario della Lega Matteo Salvini ha una spalla indolenzita per via dei troppi selfie che si ...

Il Corriere della Sera racconta in due diversi articoli – nella sua edizione cartacea e online – che il segretario della Lega Matteo Salvini ha una spalla indolenzita per via dei troppi selfie che si ...