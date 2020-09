In Italia calano i nuovi casi (1.766) ma con 17 mila tamponi in meno: 17 i decessi (Di domenica 27 settembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 27 settembre. Quasi 17 mila tamponi in meno rispetto a ieri. La Regione più colpita è la Campania con 245 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 216 Leggi su corriere (Di domenica 27 settembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 27 settembre. Quasi 17inrispetto a ieri. La Regione più colpita è la Campania con 245contagi, seguita dalla Lombardia con 216

MarcoMarianiFLE : RT @galatinicola: Un mio articolo per #ExtremaRatio sulle condizioni delle carceri in Europa - DalpianoFabiola : RT @galatinicola: Un mio articolo per #ExtremaRatio sulle condizioni delle carceri in Europa - LorenaLVilla : RT @galatinicola: Un mio articolo per #ExtremaRatio sulle condizioni delle carceri in Europa - taniarizzo1 : RT @galatinicola: Un mio articolo per #ExtremaRatio sulle condizioni delle carceri in Europa - emilioquintieri : RT @galatinicola: Un mio articolo per #ExtremaRatio sulle condizioni delle carceri in Europa -