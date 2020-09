Ilary Blasi al suo Francesco Totti: «A te che hai reso la mia vita bella da morire» (Di domenica 27 settembre 2020) La loro è la classica storia d’amore da “e vissero insieme felici e contenti”. Ilary Blasi e Francesco Totti sono sposati dal 2005 (con un matrimonio super mediatico, da veri reali nostrani), ma il livello di innamoramento ha tutta l’aria di essere pari, se non superiore, a quello degli inizi, quando Totti vide la bionda Ilary in tv e capì in un istante di aver perso la testa per lei e di volerla a tutti i costi conoscere. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 settembre 2020) La loro è la classica storia d’amore da “e vissero insieme felici e contenti”. Ilary Blasi e Francesco Totti sono sposati dal 2005 (con un matrimonio super mediatico, da veri reali nostrani), ma il livello di innamoramento ha tutta l’aria di essere pari, se non superiore, a quello degli inizi, quando Totti vide la bionda Ilary in tv e capì in un istante di aver perso la testa per lei e di volerla a tutti i costi conoscere.

