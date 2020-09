Il presidente dell'Inps Tridico nella bufera per il raddoppio di stipendio. Conte: 'Ho chiesto accertamenti' (Di domenica 27 settembre 2020) L'emolumento del numero uno dell'istituto di previdenza è passato da 62.000 a 150.000 euro annui. L'Inps ha smentito la retroattività. Il centrodestra chiede le dimissioni, critiche anche dalla ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 settembre 2020) L'emolumento del numero uno'istituto di previdenza è passato da 62.000 a 150.000 euro annui. L'ha smentito la retroattività. Il centrodestra chiede le dimissioni, critiche anche dalla ...

VittorioSgarbi : Vogliamo parlare dell’INPS che un giorno sì e l’altro pure lancia l’allarme sulla difficoltà a pagare le pensioni… - matteosalvinimi : ?? Il presidente dell’Inps si raddoppia lo stipendio? Incredibile arroganza, vergognosa irresponsabilità. In qualunq… - davidealgebris : Il presidente dell’Inps Tridico si è aumentato lo stipendio: dai 62mila euro presi per il primo anno di mandato sin… - PrometeoXY : @BelpietroTweet Ha destato molto scalpore la notizia che lo stipendio del presidente dell'INPS Tridico ha subito un… - luisa_chiari : RT @gianluca_prato: Una domanda per tutti... perché si parla solo dell’aumento dello stipendio del presidente dell’INPS Tridico e nessuno p… -