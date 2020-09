Il Paradiso delle Signore | anticipazioni | Federico scopre il tradimento della madre

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il- Marta Richeldi Silvia (Marta Richeldi) è stata presentata qualche anno fa al pubblico de Ilcome una moglie esigente, un po’ fredda, incapace di comprendere fino in fondo il marito Luciano (Giorgio Lupano). Poi lui l’ha tradita e la signora Cattaneo ha cercato di mantenere in piedi la propria famiglia, fino allo svelamento di un segreto che ora rischia di distruggerla davvero: nelle puntate in onda questa settimana suo figlio(Alessandro Fella) scoprirà che è stata lei a tradire per prima il marito, ignorando ancora, per il momento, di essere frutto di quel. A seguire lepuntate in onda da oggi ...