Il Napoli gioca a tennis col Genoa | 6-0 al San Paolo

Mary1Boom : RT @frankneapolitan: #NapoliGenoa 6??-0?? ?? Bravo Mister tutto bene, ci hai fatto divertire, che tattica, Osimhen si porta la difesa appres… - Partenope_MH17 : RT @frankneapolitan: #NapoliGenoa 6??-0?? ?? Bravo Mister tutto bene, ci hai fatto divertire, che tattica, Osimhen si porta la difesa appres… - Carloalvino : RT @neifatti: Il Napoli gioca a tennis con il Genoa - Danila9631 : RT @frankneapolitan: #NapoliGenoa 6??-0?? ?? Bravo Mister tutto bene, ci hai fatto divertire, che tattica, Osimhen si porta la difesa appres… - neifatti : Il Napoli gioca a tennis con il Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gioca

“Il risultato è bugiardo, se Zielinski non segna subito avrei messo un altro centrocampista e avremmo giocato 4-3-3. Abbiamo sofferto un pochettino prima del 2-0 ma cista quando giochi solo con Fabian ...Sotto una pioggia torrenziale, il Napoli sommerge di gol un Genoa mai veramente in partita. Secondo successo in due gare per il Napoli, autentico rullo compressore con ben 8 reti realizzate senza subi ...