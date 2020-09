“Il Napoli avvolge il Genoa come il ciclone che ha gonfiato il cielo del San Paolo” (Di domenica 27 settembre 2020) Il Napoli ha commentato sul suo sito la vittoria sul Genoa al San Paolo. La squadra di Gattuso ha segnato ben sei gol. “In un’ora impetuosa il Napoli avvolge il Genoa come il ciclone che nella notte ha gonfiato il cielo del San Paolo. Dopo appena 10 minuti gli azzurri iniziano a sgranare le perle di una collana che impreziosisce la serata di Fuorigrotta. Segna per primo Lozano che tagliando da destra infila in spaccata. Nella ripresa soffia forte il vento azzurro: segnano Zielinski, Mertens e ancora Lozano che fa doppietta. Dopo 65 minuti siamo 4-0. Ma lo spettacolo prosegue con due reti d’autore di Elmas e Politano che mostrano qualità e potenza. Finisce 6-0 e la temuta allerta meteo si tramuta in una ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020) Ilha commentato sul suo sito la vittoria sulal San Paolo. La squadra di Gattuso ha segnato ben sei gol. “In un’ora impetuosa ilililche nella notte haildel San Paolo. Dopo appena 10 minuti gli azzurri iniziano a sgranare le perle di una collana che impreziosisce la serata di Fuorigrotta. Segna per primo Lozano che tagliando da destra infila in spaccata. Nella ripresa soffia forte il vento azzurro: segnano Zielinski, Mertens e ancora Lozano che fa doppietta. Dopo 65 minuti siamo 4-0. Ma lo spettacolo prosegue con due reti d’autore di Elmas e Politano che mostrano qualità e potenza. Finisce 6-0 e la temuta allerta meteo si tramuta in una ...

