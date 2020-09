Il Governo vuole superare Quota 100. La riforma delle pensioni voluta dalla Lega è triennale. Conte: “Non possiamo mettere tutti sullo stesso piano. Dobbiamo avere il coraggio di differenziare” (Di domenica 27 settembre 2020) “Quota 100 è stato un progetto di riforma triennale per supplire a un disagio sociale che si era creato. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di Quota 100”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in colLegamento da Palazzo Chigi, nel corso del dibattito “L’Italia e l”Europa” al Festival dell’Economia di Trento. “Il discorso pensionistico – ha aggiunto il premier – credo che sia tra le varie riforme che ci aspettano. Dobbiamo metterci attorno a un tavolo e fare una lista dei lavori usuranti, e lavorare su questa prospettiva. Non possiamo mettere tutti sullo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 settembre 2020) “100 è stato un progetto diper supplire a un disagio sociale che si era creato. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di100”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, in colmento da Palazzo Chigi, nel corso del dibattito “L’Italia e l”Europa” al Festival dell’Economia di Trento. “Il discorsostico – ha aggiunto il premier – credo che sia tra le varie riforme che ci aspettano.metterci attorno a un tavolo e fare una lista dei lavori usuranti, e lavorare su questa prospettiva. Non...

NicolaPorro : Il #Governo vuole prorogare lo #statodiemergenza mentre Pagnoncelli sul Corsera dice che il #centrodestra è maggior… - matteosalvinimi : #Salvini:'Ha vinto il governo'? Evidentemente allora i marchigiani, i valdostani, i veneti non esistono. In Liguria… - matteosalvinimi : Il governo vuole aumentare il prezzo del gasolio, a partire da gennaio 2021, per circa 5 miliardi di euro. Sarebbe… - bacamu67 : RT @MassimoSertori_: Ma #Conte che sterza verso il #Pd e vuole modificare i #decretisicurezza è lo stesso che li ha firmati col #governo gi… - VailatiSergio : RT @carlo_taormina: Governo incostituzionale. 15 regioni su 20 sono di destra e non si capisce perché il governo possa essere di sinistra.… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo vuole Come il governo vuole modificare i decreti sicurezza Wired Italia Roma, Morassut: «Sì a candidato Pd-M5S, anche i grillini vogliono superare la stagione Raggi»

Sottosegretario Morassut, da esponente del Pd romano oltre che nazionale e di governo, cosa pensa? Esperienza Raggi non riproponibile e candidatura comune tra voi e i 5 stelle? «Penso che, per il bene ...

Giorgia Meloni a Il Tempo: fermo Conte sui migranti

Fermare l’invasione di disperati con l’unica soluzione possibile, il blocco navale. Altrimenti il governo Conte farà diventare l’Italia «il più grande campo profughi d’Europa». Giorgia Meloni, leader ...

