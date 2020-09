“Il giovane Wallander”: la serie tv è su Netflix (Di domenica 27 settembre 2020) Adam Pålsson è il giovane detective Kurt Wallander nella serie tv su Netflix (foto Johan Paulin). IL giovane WALLANDERGenere: Poliziesco, thrillerRegia di Ben harris. Con Adam Pålsson, Leanne Best, Richard Dillane, Elise Chappell. Su Netflix Ogni detective che si rispetti non può non avere il suo prequel. Dopo il nostro Montalbano, il britannico Morse e il recente giovane Perry Mason di Hbo, ora è la volta di Kurt Wallander, il poliziotto svedese uscito dalla penna di Henning Mankell e reso celebre dalla serie tv con Kenneth Branagh. In questa produzione svedese, rilasciata su Netflix in sei episodi, il giovane detective appena uscito dall’accademia ha il volto pulito di Adam Pålsson, alle prese ... Leggi su iodonna (Di domenica 27 settembre 2020) Adam Pålsson è ildetective Kurt Wallander nellatv su(foto Johan Paulin). ILWALLANDERGenere: Poliziesco, thrillerRegia di Ben harris. Con Adam Pålsson, Leanne Best, Richard Dillane, Elise Chappell. SuOgni detective che si rispetti non può non avere il suo prequel. Dopo il nostro Montalbano, il britannico Morse e il recentePerry Mason di Hbo, ora è la volta di Kurt Wallander, il poliziotto svedese uscito dalla penna di Henning Mankell e reso celebre dallatv con Kenneth Branagh. In questa produzione svedese, rilasciata suin sei episodi, ildetective appena uscito dall’accademia ha il volto pulito di Adam Pålsson, alle prese ...

matteosalvinimi : Ancora terrore a Parigi, arrestato un giovane pachistano di appena 18 anni. Sconvolgente il racconto dei testimoni:… - sole24ore : Trump non aspetta il voto:?sceglie Amy Barrett, giudice conservatore, per la Corte Suprema. È la più giovane di sem… - repubblica : Corsa al Campidoglio, il primo sfidante di Raggi ha 20 anni: la 'Giovane Roma' punta le Comunali - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: Pioli su Gigio: «Credo proprio che Gigio stia crescendo in tutte le situazioni: è maturo, è dentro, è positivo e vederlo… - giovannaconfal4 : RT @PediatriaOggi: Suo padre le chiede di non rivelare che lui è un netturbino. La figlia con amore ed orgoglio mostra sui social la sua fo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il giovane KitKat lancia "Gold" trasformando il break in un momento pieno di stile Fortune Italia