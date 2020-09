Il cane capisce di essere stato abbandonato e piange, VIDEO (Di domenica 27 settembre 2020) La reazione che può avere un cane che si accorge di essere stato improvvisamente abbandonato da chi lo ha amato per molto tempo. I cani possono piangere. E non importa se i più scettici dicono che non è possibile e che le lacrime degli animali non sono altro che la cosneguenza di congiuntiviti. Se guardate bene il VIDEO riconoscerete la disperazione, con o senza lacrime. Un cane che è stato appena abbandonato in un canile, si rende conto che non riverdà mai più quei padroni che ha amato e dai quali è stato amato (…) per tanto tempo. “AJ” è un meticcio, un incrocio tra un labrador e un pitbull. Il cane è ... Leggi su chenews (Di domenica 27 settembre 2020) La reazione che può avere unche si accorge diimprovvisamenteda chi lo ha amato per molto tempo. I cani possonore. E non importa se i più scettici dicono che non è possibile e che le lacrime degli animali non sono altro che la cosneguenza di congiuntiviti. Se guardate bene ilriconoscerete la disperazione, con o senza lacrime. Unche èappenain un canile, si rende conto che non riverdà mai più quei padroni che ha amato e dai quali èamato (…) per tanto tempo. “AJ” è un meticcio, un incrocio tra un labrador e un pitbull. Ilè ...

