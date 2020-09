Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile del 27 settembre (Di domenica 27 settembre 2020) La situazione del Coronavirus in Italia sta diventando sempre più preoccupante, mentre alcune proiezioni forniscono numeri preoccupanti e gli esperti parlano di scenari al limite ieri si sono registrati 1869 casi e 17 morti. Il bollettino di oggi del Ministero della Salute con i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento Come sono distribuiti oggi i nuovi contagi regione per regione: mentre si registra il decesso di una 90enne di Montesilvano in Abruzzo oggi ci sono 47 positivi in più rispetto a ieri: 20 fanno riferimento al Pescarese, undici al Chietino, sette all’Aquilano e quattro al Teramano, mentre per cinque sono in corso verifiche sulla provenienza. I ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) La situazione delinsta diventando sempre più preoccupante, mentre alcune proiezioni forniscono numeri preoccupanti e gli esperti parlano di scenari al limite ieri si sono registrati 1869 casi e 17 morti. Ildidel MinisteroSalute con i: articolo in aggiornamento Come sono distribuitii nuovi contagi regione per regione: mentre si registra il decesso di una 90enne di Montesilvano in Abruzzoci sono 47 positivi in più rispetto a ieri: 20 fanno riferimento al Pescarese, undici al Chietino, sette all’Aquilano e quattro al Teramano, mentre per cinque sono in corso verifiche sulla provenienza. I ...

clikservernet : Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile del 27 settembre - Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile del 27 settembre) Playhitmusic - - Primo95446343 : @virginiaraggi Quello che più di ogni altra cosa sollecita la mia coscienza e riflessione, è che non vedo risposte… - lpacchin : Bollettino sui pericoli naturali della Confederazione: Fine delle forti nevicate sul pendio nordalpino. /content/da… - lpacchin : Bollettino sui pericoli naturali della Confederazione: Forti nevicate sul pendio nordalpino. /content/data/bulletin… -