Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 27 settembre (Di domenica 27 settembre 2020) L’aggiornamento sulla situazione del Coronavirus oggi nel Lazio con il bollettino della Regione dopo i 219 casi, di cui 129 a Roma, e due decessi di ieri: 181 casi , di cui 79 sono a Roma, e un decesso Nella Asl Roma 1 31 casi nelle ultime 24 ore e di questi sono dodici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 36 positivi: tra questi tre hanno link con la comunita’ del Perù, sei sono i contatti di casi già noti e isolati e due individuati su segnaLazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 12 contagi: un caso di rientro da UK e nove sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 7 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di sei contatti di casi ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) L’aggiornamento sulla situazione delnelcon ildella Regione dopo i 219 casi, di cui 129 a Roma, e due decessi di ieri: 181 casi , di cui 79 sono a Roma, e un decesso Nella Asl Roma 1 31 casi nelle ultime 24 ore e di questi sono dodici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 36 positivi: tra questi tre hanno link con la comunita’ del Perù, sei sono i contatti di casi già noti e isolati e due individuati su segnane del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 3 12 contagi: un caso di rientro da UK e nove sono i contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl Roma 4 sono 7 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di sei contatti di casi ...

neXtquotidiano : Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 27 settembre - zazoomblog : Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile del 27 settembre - #bollettino… - clikservernet : Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile del 27 settembre - Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile del 27 settembre) Playhitmusic - - Primo95446343 : @virginiaraggi Quello che più di ogni altra cosa sollecita la mia coscienza e riflessione, è che non vedo risposte… -