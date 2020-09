Il bollettino: 1.766 nuovi casi, 17 morti Solo la Valle d'Aosta a zero contagi (Di domenica 27 settembre 2020) La situazione in Italia in base al del 27 settembre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.766. I morti sono 17 e portano il conto totale dei decessi da inizio pandemia a 35.835. ... Leggi su leggo (Di domenica 27 settembre 2020) La situazione in Italia in base al del 27 settembre 2020. Iregistrati nelle ultime 24 ore sono 1.766. Isono 17 e portano il conto totale dei decessi da inizio pandemia a 35.835. ...

repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 27 settembre: contagi stabili, 1.766, ma 20mila tamponi in meno [a cura d… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 27 settembre: in calo nuovi casi (1.766) e tamponi (87mila) - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 settembre: 1.766 nuovi casi e 17 morti - TuttoMercatoWeb : Protezione Civile, il bollettino: 1.766 nuovi contagiati (+1.025 positivi rispetto a ieri). 17 morti in 24h - Italia_Notizie : In Italia calano i nuovi casi (1.766) ma con 17 mila tamponi in meno: 17 i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino 766 Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 settembre: 1.766 nuovi casi e 17 morti Fanpage.it Coronavirus. Il bollettino: 1.766 casi, la Campania è maglia nera

Nuovo bollettino dell'emergenza Coronavirus in Italia e in Campania, diffuso dal Ministero della Salute e dall'Unità di Crisi della Regione. In lieve calo il numero dei nuovi contagi: sono 1.766 i nuo ...

Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.766 nuovi contagi e 17 morti. Gli attualmente positivi sono oltre 49mila

Sono 1.766 (1.869 di ieri) i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 87.714 tamponi, e 17 (come ieri) i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio del ...

Nuovo bollettino dell'emergenza Coronavirus in Italia e in Campania, diffuso dal Ministero della Salute e dall'Unità di Crisi della Regione. In lieve calo il numero dei nuovi contagi: sono 1.766 i nuo ...Sono 1.766 (1.869 di ieri) i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 87.714 tamponi, e 17 (come ieri) i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio del ...