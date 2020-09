Ignazio Visco | Dal Mes solo vantaggi economici

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 27 settembre 2020) “Da un punto di vista economico” il Mes “ha solamente: non si va sul mercato, è a lunga scadenza, a condizioni buone e la condizionalità è solamente spendere i soldi nel settore per il quale è stato disegnato questo fondo. C’è il problema dello stigma, va affrontato in modo ragionevole e trasparente”. Così il governatore della Banca d’Italia,, nel suo intervento al Festival dell’Economia di Trento.“Lo stigma è legato a un cattivo uso dei fondi o a una cattiva comunicazione” ma “mi chiedo perché uno ha paura di mostrare che utilizza bene dei fondi, anzi se lo mostra ha maggiori facilità di raccolta sul mercato a condizioni migliori di quelle che ora, pur migliorate, non sono ancora vicine a ...