Iachini: «Siamo giovani. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno» – VIDEO

Giuseppe Iachini ha parlato dopo la sconfitta della Fiorentina contro l'Inter

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, al termine della partita persa contro l'Inter per 4-3 ha analizzato la prestazione della sua squadra. «Quando si lavora con dei ragazzi molto giovani ci sta che possano fare la scelta giusta nel momento decisivo di una partita e che, magari, possano farla anche sbagliata. Fa parte del loro percorso di crescita. Succede così. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, la squadra ha fatto davvero una grande partita sul piano del gioco e delle mentalità».

