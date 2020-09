I tre abiti da sposa di Elettra Lamborghini e tutto il matrimonio da sogno (Foto) (Di domenica 27 settembre 2020) Elettra Lamborghini ha sposato Afrojack e i suoi tre abiti da sposa sono stati in perfetta linea con la sua personalità (Foto). Alla fine li ha indossati tutti, non ha dovuto fare nessuna scelta ma non è la prima sposa Elettra a cambiare abito dopo il sì e anche per la torta. Le prime Foto del matrimonio di Elettra e Afrojack hanno mostrato la gioia immensa, la dolcezza dei due sposi, tutto il romanticismo possibile ma senza dimenticare che lei è Elettra Lamborghini. Sui profili social di entrambi c’è la Foto ufficiale del matrimonio, accanto ai nomi Nick & ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 settembre 2020)hato Afrojack e i suoi tredasono stati in perfetta linea con la sua personalità (). Alla fine li ha indossati tutti, non ha dovuto fare nessuna scelta ma non è la primaa cambiare abito dopo il sì e anche per la torta. Le primedeldie Afrojack hanno mostrato la gioia immensa, la dolcezza dei due sposi,il romanticismo possibile ma senza dimenticare che lei è. Sui profili social di entrambi c’è laufficiale del, accanto ai nomi Nick & ...

