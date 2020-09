I segreti dello zerbino | quante volte avete scelto al posto dei vostri figli?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) Negli scorsi giorni, quasi per caso, mi è finito fra le mani un libro strano, curioso e divertente. Si intitola Ied è stato scritto a quattro mani da Cecilia Pierami e Gian Luca Rocco (Morellini editore, 2020). Il libro è al tempo stesso un giallo leggero, un racconto divertente e un’ottima opportunità per riflettere sulle storture che l’amore eccessivo può generare nel rapporto fra padri e. Già perché chi più chi meno, chi in maggiore e chi in minore buona fede, tutti noi genitori in qualche punto della nostra vita cerchiamo di proteggere i nostriin modo sbagliato. Nelle pagine scritte da Gian Luca e Cecilia sono raccontati due tipi di queste distorsioni che piùho visto ...