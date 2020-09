I dati sul coronavirus di oggi, domenica 27 settembre (Di domenica 27 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.766 nuovi casi di contagio da coronavirus e 17 decessi, per un totale di 309.870 casi e 35.835 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 3.100 (107 in più rispetto Leggi su ilpost (Di domenica 27 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.766 nuovi casi di contagio dae 17 decessi, per un totale di 309.870 casi e 35.835 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 3.100 (107 in più rispetto

Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 27 settembre: contagi stabili, 1.766, ma 20mila tamponi in meno

Resta apparentemente stabile l'incremento dei contagi per coronavirus in Italia. Dal bollettino del ministero della Salute emerge che si sono registrati 1.766 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte ...

