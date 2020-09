Huawei P Smart 2021 ufficiale: specifiche e prezzo (Di domenica 27 settembre 2020) Durante il Huawei Product Briefing tenutosi in Austria il 22 settembre, l’azienda cinese ha presentato nuovi prodotti tra cui Huawei P Smart 2021.Non è noto da quando il dispositivo sarà in vendita in Italia, ma sono note tutte le specifiche tecniche e il prezzo di partenza in Austria. Lo Smartphone è stato sviluppato per soddisfare le diverse esigenze dei suoi giovani utenti.Huawei dice addio ad Android, il futuro è con HarmonyOS 2.0Huawei P Smart 2021: specifiche e prezzoDotato di un display Full HD+ da 6,67 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, il nuovo Smartphone Huawei offre ... Leggi su pantareinews (Di domenica 27 settembre 2020) Durante ilProduct Briefing tenutosi in Austria il 22 settembre, l’azienda cinese ha presentato nuovi prodotti tra cui.Non è noto da quando il dispositivo sarà in vendita in Italia, ma sono note tutte letecniche e ildi partenza in Austria. Lophone è stato sviluppato per soddisfare le diverse esigenze dei suoi giovani utenti.dice addio ad Android, il futuro è con HarmonyOS 2.0Dotato di un display Full HD+ da 6,67 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, il nuovophoneoffre ...

