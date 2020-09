Hoffenheim-Bayern Monaco (domenica, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 27 settembre 2020) Seconda giornata di Bundesliga ed è il turno del Bayern Monaco che è impegnato in casa dell’ Hoffenheim. La squadra di Hoeness ha esordito con la bella vittoria di Colonia, voluta e ottenuta nel finale. A caricarsi i biancoblu sulle spalle è come al solito capitan Kramaric, che con una tripletta ha risolto la partita e dimostrato … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 27 settembre 2020) Seconda giornata di Bundesliga ed è il turno delche è impegnato in casa dell’. La squadra di Hoeness ha esordito con la bella vittoria di Colonia, voluta e ottenuta nel finale. A caricarsi i biancoblu sulle spalle è come al solito capitan Kramaric, che con una tripletta ha risolto la partita e dimostrato … InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Hoffenheim-Bayern Monaco (domenica, ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Hoffenheim-#BayernMonaco, #Bundesliga 2020/2021 - fuori Lewandowski e Goretzka - petar68 : Nella stagione dei doubleheader non potevo esimermi anche io. Prima Hoffenheim Bayern è poi San Francisco San Diego… - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Hoffenheim-#BayernMonaco - Gazzetta_it : #comparazionequote Come si ferma il #Bayern? #Hoffenheim e #Kramaric, tocca a voi -

Ultime Notizie dalla rete : Hoffenheim Bayern Bundesliga: Hoffenheim-Bayern Monaco, Friburgo-Wolfsburg Il Veggente Hoffenheim-Bayern, le formazioni ufficiali: Alaba in campo, Lewandowski parte dalla panchina

Il Bayern Monaco, reduce dalla vittoria in Supercoppa Uefa contro il Siviglia, torna in campo contro l'Hoffenheim. La squadra di Flick fa turnover.

Bundesliga, i pronostici di domenica 27 settembre

Ecco i nostri pronostici sul campionato tedesco. Domenica 27 settembre si giocano due partite valide per la seconda giornata.

Il Bayern Monaco, reduce dalla vittoria in Supercoppa Uefa contro il Siviglia, torna in campo contro l'Hoffenheim. La squadra di Flick fa turnover.Ecco i nostri pronostici sul campionato tedesco. Domenica 27 settembre si giocano due partite valide per la seconda giornata.