Highlights Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 117-107, gara-5 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Los Angeles Lakers-Denver Nuggets, match dei playoff NBA 2020. Nessuna rimonta da 3-1 per i Denver: i gialloviola tornano alle NBA Finals a distanza di 10 anni. Condottiero LeBron James con una tripla doppia da 38 punti (16 nella frazione finale), 16 rimbalzi e 10 assist, affiancato dai 27 di Anthony Davis. Dall’altra parte non basta ciò che è rimasto dei Nuggets: 20 Nikola Jokic (frenato dai falli) e 19 per Jamal Murray (in difficoltà con gli infortuni). Si attende ora l’epilogo della serie tra Heat e Celtics. IL RECAP DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Ilcon glidi Los, match deiNBA. Nessuna rimonta da 3-1 per i: i gialloviola tornano alle NBA Finals a distanza di 10 anni. Condottiero LeBron James con una tripla doppia da 38 punti (16 nella frazione finale), 16 rimbalzi e 10 assist, affiancato dai 27 di Anthony Davis. Dall’altra parte non basta ciò che è rimasto dei: 20 Nikola Jokic (frenato dai falli) e 19 per Jamal Murray (in difficoltà con gli infortuni). Si attende ora l’epilogo della serie tra Heat e Celtics. IL RECAP DELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI

Il video con gli highlights di Denver Nuggets-Los Angeles Lakers, match dei playoff NBA 2020. Ai Nuggets è mancano qualcosa per poter superare i Lakers, quasi sempre in vantaggio all'interno di gara-4 ...

Gli highlights e le parti migliori del match tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, gara-2 della finale della Western Conference per quello che riguarda i playoff NBA 2020. Anthony Davis sigla la tr ...

Il video con gli highlights di Denver Nuggets-Los Angeles Lakers, match dei playoff NBA 2020. Ai Nuggets è mancano qualcosa per poter superare i Lakers, quasi sempre in vantaggio all'interno di gara-4 ...Gli highlights e le parti migliori del match tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, gara-2 della finale della Western Conference per quello che riguarda i playoff NBA 2020. Anthony Davis sigla la tr ...