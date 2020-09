Highlights e gol Manchester City-Leicester 2-5, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Manchester City e Leicester, valevole per la terza giornata del campionato di Premier League 2020/2021. Tre vittorie su tre per le Foxes, che continuano a volare agganciando in testa alla classifica l’altra sorpresa di inizio stagione, l’Everton di Ancelotti. Una grandiosa vittoria quella del terzo turno per gli uomini di Rodgers, che hanno espugnato il campo dei Citizens con un punteggio roboante. Di seguito il VIDEO con le azioni salienti del match. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Glie tutti i gol del match tra, valevole per la terza giornata del campionato di. Tre vittorie su tre per le Foxes, che continuano a volare agganciando in testa alla classifica l’altra sorpresa di inizio stagione, l’Everton di Ancelotti. Una grandiosa vittoria quella del terzo turno per gli uomini di Rodgers, che hanno espugnato il campo dei Citizens con un punteggio roboante. Di seguito ilcon le azioni salienti del match.

acmilan : Watch the highlights of #MilanGlimt A match that kept us on the edge of our seats till the very last minute ??? Le… - sportli26181512 : Man City-Leicester 2-5: Il Leicester ottiene un'ottima vittoria esterna. Nel match della terza giornata della Premi… - sportli26181512 : Lorient-Lione 1-1: Al gol di Wissa ha risposto Dubois. Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra Lorient e Ol… - sportli26181512 : FC Emmen-Willem II 1-1: E' pari e patta tra Emmen e Willem II nel match valido per la terza giornata della EREDIVIS… - sportli26181512 : Heracles Almelo-PSV 1-1: Finisce 1-1 la sfida tra Heracles e PSV, nella terza partita della EREDIVISIE OLANDESE. He… -