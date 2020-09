Highlights e gol Hoffenheim-Bayern Monaco 4-1, Bundesliga 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Gli Highlights e i gol di Hoffenheim-Bayern Monaco 4-1, match valido per la seconda giornata di Bundesliga 2020/2021. Alla Rhein-Neckar Arena i padroni di casa passano in vantaggio al 16′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta Bicakcic e supera Neuer. Dopo neanche dieci minuti un retropassaggio suicida di Pavard lancia Dabbur che con un pallonetto firma il doppio vantaggio. La reazione dei bavaresi arriva al 36′ con la rete di Kimmich che dal vertice dell’area di rigore incrocia sul 7 col collo destro. Al 77′ Kramaric cala il tris e nel recupero trasforma il rigore fischiato per fallo di Neuer per il definitivo 4-1. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Glie i gol di4-1, match valido per la seconda giornata di. Alla Rhein-Neckar Arena i padroni di casa passano in vantaggio al 16′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo svetta Bicakcic e supera Neuer. Dopo neanche dieci minuti un retropassaggio suicida di Pavard lancia Dabbur che con un pallonetto firma il doppio vantaggio. La reazione dei bavaresi arriva al 36′ con la rete di Kimmich che dal vertice dell’area di rigore incrocia sul 7 col collo destro. Al 77′ Kramaric cala il tris e nel recupero trasforma il rigore fischiato per fallo di Neuer per il definitivo 4-1.

Inter : ?? | HIGHLIGHTS Le avete chieste? Ecco le immagini dei 7 gol della partitella d'allenamento tra #InterCarrarese ?? - acmilan : Watch the highlights of #MilanGlimt A match that kept us on the edge of our seats till the very last minute ??? Le… - SkySport : THIAGO SILVA SCIVOLA ?? E REGALA IL GOL COME GERRARD ? ? Prima gara in Premier da dimenticare per il brasiliano, che… - sportli26181512 : TSG Hoffenheim-Bayern 4-1: Gol e spettacolo nel match della seconda giornata della Bundesliga. La sfida che metteva… - fainformazione : VIDEO - Spezia-Sassuolo 1-4 | Gol e Highlights | Giornata 2 Serie A TIM 2020/21 Lo Spezia debutta in A perdendo co… -