Harris, nomina Trump contro Obamacare (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 27 SET - "La scelta fatta da Trump per la successione al giudice Ginsburg alla Corte Suprema è chiara: vuole distruggere l'Affordable Care Act e rovesciare la Roe": così commenta ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 27 SET - "La scelta fatta daper la successione al giudice Ginsburg alla Corte Suprema è chiara: vuole distruggere l'Affordable Care Act e rovesciare la Roe": così commenta ...

"Questa nomina porterà la Corte ulteriormente a destra per una generazione e colpirà milioni di americani", aggiunge Harris su Twitter.

Usa, Trump nomina Barrett alla Corte Suprema al posto di Ginsburg. Biden: "Voto spetta al prossimo Congresso"

Il presidente Donald Trump ha nominato come previsto Amy Coney Barrett come giudice della Corte Suprema al posto di Ruth Bader Ginsburg, l'icona liberal scomparsa 8 giorni fa all'eta' di 87 anni, di c ...

