Guerra Armenia-Azerbaijan, il video degli scontri tra i due Paesi in Nagorno Karabakh (Di domenica 27 settembre 2020) Le immagini pubblicate dal Ministero della Difesa dell'Azerbaigian mostrano un attacco in prima linea, il momento della distruzione dell'equipaggiamento militare nemico armeno. Inoltre, Armenian Unified Infocenter, supportato dal governo armeno durante le situazioni di emergenza, ha pubblicato un video da Stepanakert del forte impatto. Erano infatti già scoppiati pesanti conflitti tra Azerbaigian e separatisti armeni, con i due nemici che si accusavano a vicenda di aver dato inizio ai combattimenti che hanno causato vittime militari e civili da entrambe le parti, incluso un bambino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

