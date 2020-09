Gp Russia, Stroll contro Leclerc: "Ridicolo non penalizzarlo, sono andato a muro" (Di domenica 27 settembre 2020) Arrabiatissimo e sorpreso, ovviamente in negativo. E' un Lance Stroll scatenato quello che commenta il Gp di Russia . Il canadese della Racing Point infatti paga ad altissimo prezzo un contatto con la ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) Arrabiatissimo e sorpreso, ovviamente in negativo. E' un Lancescatenato quello che commenta il Gp di. Il canadese della Racing Point infatti paga ad altissimo prezzo un contatto con la ...

