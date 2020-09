Gp Russia: Leclerc guadagna una posizione in griglia, Albon arretrato (Di domenica 27 settembre 2020) SOCHI - Piccola buona notizia per la Ferrari e in particolare per Charles Leclerc . Il pilota monegasco, undicesimo nelle disastrose qualifiche del sabato, scatterà dalla decima casella nella griglia ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) SOCHI - Piccola buona notizia per la Ferrari e in particolare per Charles. Il pilota monegasco, undicesimo nelle disastrose qualifiche del sabato, scatterà dalla decima casella nella...

