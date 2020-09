GP Russia, Hamilton: 'E' andata così, complimenti a Valtteri'. Ma attenzione alla Superlicenza! (Di domenica 27 settembre 2020) Terzo, dopo la pole position e due penalità da cinque secondi ciascuna. Appuntamento con la vittoria numero 91 rimandato per Lewis Hamilton , che guarda il lato positivo della giornata, ovvero aver ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) Terzo, dopo la pole position e due penalità da cinque secondi ciascuna. Appuntamento con la vittoria numero 91 rimandato per Lewis, che guarda il lato positivo della giornata, ovvero aver ...

rtl1025 : Valtteri #Bottas su Mercedes ha vinto il #GranPremio di #Russia di #Formula1. Seconda la Red Bull di Max… - Agenzia_Ansa : #F1: Russia, vince Mercedes di Bottas, 6/a Ferrari di Leclerc Terzo Hamilton dietro a Verstappen #ANSA - ilfoglio_it : Hamilton penalizzato al GP in Russia, vince Bottas tra la noia. Chi segue la Formula 1 non merita circuiti come Soc… - notizieoggi24 : F1, vince Bottas in Russia. Secondo Verstappen, Hamilton non raggiunge Schumacher #Bottas #Hamilton - jimihendrix1980 : RT @ilfoglio_it: Hamilton penalizzato al GP in Russia, vince Bottas tra la noia. Chi segue la Formula 1 non merita circuiti come Sochi http… -