(Di domenica 27 settembre 2020) Sesto e tredicesimo posto. Questo raccoglie la Ferrari al Gp di2020 . I tifosi del Cavallino ormai si sono abituati in questi 10 appuntamenti del Mondiale di Formula 1 2020 : per un...

quaranta_vito : RT @autosprint: Gp #Russia, #Binotto: 'Fatti passi avanti, Leclerc sfrutta al massimo la SF1000' - autosprint : Gp #Russia, #Binotto: 'Fatti passi avanti, Leclerc sfrutta al massimo la SF1000' - sportface2016 : #RussianGP | #Binotto: 'Fatto un passo in avanti' #Ferrari - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #Ferrari, #Binotto: “Un passo avanti” #F1 #RussianGP ???? - FormulaPassion : #Ferrari, #Binotto: “Un passo avanti” #F1 #RussianGP ???? -

Mattia Binotto fa i complimenti a Charles Leclerc per la sua prestazione, mentre questa volta decide di non replicare a Sebastian Vettel ...La Ferrari ha portato un piccolo pacchetto di aggiornamenti a Sochi, non rivoluzionario, né tanto meno fondamentale, così come ammesso da Charles Leclerc, ma qualcosa sembra intravedersi alla fine di ...