Gol Ronaldo Roma Juventus 2-2 | doppietta del portoghese -VIDEO

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 27 settembre 2020) GOL – Ci siamo. Big Match all’Olimpico, il primo in carriera da allenatore per Andrea Pirlo.alla seconda giornata di Serie A, Juve che alla terza affronterà il Napoli di Gattuso. Fonseca conferma la formazione dellaannunciata alla vigilia, mentre Pirlo cambia modulo e lancia Morata dal primo minuto. Pirlo schiera un 4-4-2 che in fase di impostazione sarà 3-5-2, da capire la posizione di Cuadrado e Kulusevski. Szczesny in porta, difesa composta da Danilo, Cuadrado esterni e Bonucci-Chiellini centrali. Confermati a centrocampo Ramsey, Rabiot e McKennie, Kulusevski sarà titolare, da capire in quale posizione agirà. In attacco dal primo minuto spazio ad Alvaro Morata, lo spagnolo sarà subito partner di Cristiano. Solo panchina per Dybala ed il ...