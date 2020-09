Giornata Mondiale del Turismo, oggi gruppi di turisti in città in visita ai nostri monumenti (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione della Giornata Mondiale del Turismo, oggi, 27 settembre, la Proloco Samnium lancia un CD musicale ”Pe nun te mai scurdà”, un progetto realizzato con il gruppo “Benevento Centrale”, obiettivo come sempre la promozione turistica, raccontando la città tra streghe, monumenti e storie del capoluogo sannita, con allegato il libro inedito “Zibaldone Beneventano” del compianto Andrea Principe. Una collaborazione progettuale voluta dal Presidente Giuseppe Petito della proloco Samnium con il gruppo musicale “Benevento Centrale” che da anni si occupa di elaborare pezzi musicali rendendo omaggio al dialetto beneventano, stampati presso la casa editrice “Zeus Record”di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione delladel, 27 settembre, la Proloco Samnium lancia un CD musicale ”Pe nun te mai scurdà”, un progetto realizzato con il gruppo “Benevento Centrale”, obiettivo come sempre la promozioneca, raccontando la città tra streghe,e storie del capoluogo sannita, con allegato il libro inedito “Zibaldone Beneventano” del compianto Andrea Principe. Una collaborazione progettuale voluta dal Presidente Giuseppe Petito della proloco Samnium con il gruppo musicale “Benevento Centrale” che da anni si occupa di elaborare pezzi musicali rendendo omaggio al dialetto beneventano, stampati presso la casa editrice “Zeus Record”di ...

