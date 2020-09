Gigi D’Alessio ha ritrovato l’amore? La possibile nuova fiamma somiglia molto ad Anna Tatangelo (Di domenica 27 settembre 2020) La storia d’amore di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo Nonostante Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non sono più una coppia da diversi mesi, sul web e nelle riviste di gossip si continua a parlare di loro. A quanto pare il professionista napoletano, di recente ospite a Domenica In, sembra aver dimenticato la professionista di Sora e addirittura gira voce che l’uomo avrebbe di nuovo il cuore impegnato. Ricordiamo che quest’ultimo e l’artista frusinate sono stati insieme per circa 15 anni e, dopo una crisi avvenuta nel 2017, l’anno dopo i due hanno deciso di riprovarci dandosi una seconda possibilità. Ma dallo scorso dicembre i due cantanti si sono resi contro che tra l’oro non c’era più amore, di conseguenza hanno ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 27 settembre 2020) La storia d’amore diD’Alessio eNonostanteD’Alessio enon sono più una coppia da diversi mesi, sul web e nelle riviste di gossip si continua a parlare di loro. A quanto pare il professionista napoletano, di recente ospite a Domenica In, sembra aver dimenticato la professionista di Sora e addirittura gira voce che l’uomo avrebbe di nuovo il cuore impegnato. Ricordiamo che quest’ultimo e l’artista frusinate sono stati insieme per circa 15 anni e, dopo una crisi avvenuta nel 2017, l’anno dopo i due hanno deciso di riprovarci dandosi una seconda possibilità. Ma dallo scorso dicembre i due cantanti si sono resi contro che tra l’oro non c’era più amore, di conseguenza hanno ...

taeerise : non giorgia che cita gigi d’alessio per descrivere taehyung mi sto pisciando sotto - softqtae : questo che sta cantando è il nostro gigi d'alessio ?? - kidxult : tra seventeen e the boyz insomma 25 persone... io droppo tutto e mi do' a gigi d'alessio - nmgiko : nel mentre che gigi d'alessio canta andiamo a mangiatr - Ciro_Di_Palma : Il ''super medley'' di Gigi D'Alessio con la G-Crew - Domenica In 20/09/... -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Gigi D’Alessio: «I miei classici neomelodici reinterpretati in chiave rap » Corriere della Sera