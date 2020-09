GF Vip | accuse contro Tommaso Zorzi | l’ex Iconize risponde

Leggi su viagginews

(Di domenica 27 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip sono state mossepesantil’influencerda parte del suo ex. Marco Ferrero, il fotografo dei vip conosciuto in arte come, ha risposto ai commenti fatti dal suo ex ragazzoe da un’altra concorrente del Grande Fratello Vip 5 attraverso una serie … L'articolo GF Vip,: l’exè apparso prima sul sito ViaggiNews.com