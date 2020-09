‘Gf Vip 5’, lite super trash tra Franceska Pepe e Stefania Orlando che urla: “Non ha mangiato perché se no non era abbastanza brilla!” (Di domenica 27 settembre 2020) Si scaldano gli animi all’interno della Casa più spiata d’Italia: dopo solo poche settimane di convivenza, i concorrenti stanno già evidenziando divergenze caratteriali che li portano rapidamente ai ferri corti. Al centro del ciclone c’è sempre lei, Franceska Pepe, influencer ed ex fiamma di Vittorio Sgarbi. Il primo a confrontarsi con la showgirl è stato Tommaso Zorzi, che, da “nemico numero uno” della bella Franceska, ne è presto diventato oggetto del desiderio. Nemmeno Dayane Mello è rimasta indenne dalla polemica con la Pepe, dopo lo scontro consumatosi intorno alla preparazione delle polpette. Nel corso del pranzo domenicale della Casa, è stata invece Stefania ... Leggi su isaechia (Di domenica 27 settembre 2020) Si scaldano gli animi all’interno della Casa più spiata d’Italia: dopo solo poche settimane di convivenza, i concorrenti stanno già evidenziando divergenze caratteriali che li portano rapidamente ai ferri corti. Al centro del ciclone c’è sempre lei,, influencer ed ex fiamma di Vittorio Sgarbi. Il primo a confrontarsi con la showgirl è stato Tommaso Zorzi, che, da “nemico numero uno” della bella, ne è presto diventato oggetto del desiderio. Nemmeno Dayane Mello è rimasta indenne dalla polemica con la, dopo lo scontro consumatosi intorno alla preparazione delle polpette. Nel corso del pranzo domenicale della Casa, è stata invece...

Corriere : Dal Gf Vip è partito il caso che coinvolge il produttore Alberto Tarallo, autore di tante fiction di successo Media… - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Pierpaolo Pretelli su Gregoraci: 'Sono tanti anni che non provo un'emozione così' - wtookachonce : @iluvhaarry Il GF, ieri sera,chiamava i vip al confessionale per fargli scrivere dei tweet su tre persone e questi… - mandsaddams : I vip: raga che palle Franceska ?? speriamo la mandino via così torniamo ad essere un gruppo stupendo e affiatato… - infoitcultura : GF Vip, Andrea Zelletta piange: momento di tristezza nella Casa, ecco per quale motivo (VIDEO) -

