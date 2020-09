GF Vip 5, altro che cani dietro al ritiro di Flavia Vento: ecco il vero motivo! (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo solo 24 ore di Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito al ritiro record di Flavia Vento. La showgirl, infatti, sentiva troppo la nostalgia dei suoi cani e ha deciso di ritornare a casa. Il fatto ha lasciato naturalmente tutti senza parole, soprattutto quando è emersa poi la singolare notizia che vedeva la Vento rientrare in gioco con i suoi amati amici a quattro zampe. Naturalmente non succederà nulla di tutto ciò, anche perché sarebbe spuntato il reale motivo sul suo ritiro. Grande Fratello Vip: Flavia Vento torna in casa? Da quando Flavia Vento si è ritirata alla velocità della luce dal Grande Fratello Vip sono spuntate numerose notizie sul ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo solo 24 ore di Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno assistito alrecord di. La showgirl, infatti, sentiva troppo la nostalgia dei suoie ha deciso di ritornare a casa. Il fatto ha lasciato naturalmente tutti senza parole, soprattutto quando è emersa poi la singolare notizia che vedeva larientrare in gioco con i suoi amati amici a quattro zampe. Naturalmente non succederà nulla di tutto ciò, anche perché sarebbe spuntato il reale motivo sul suo. Grande Fratello Vip:torna in casa? Da quandosi è ritirata alla velocità della luce dal Grande Fratello Vip sono spuntate numerose notizie sul ...

adrianalandini : @Tifosoneroazzur Macchiatonda a Capalbio (Gr). Purtroppo tutti pensano Capalbio=radical chic e vip. Capalbio è molt… - _uaresogolden_ : @boobearsheart bho io ce l'ho solo per guardare i dissing dei VIP mica per altro eh uahagahhahaha - bw_luca : @UPistozzi @ste7824 @pisto_gol Sembra di stare nel paese dei balocchi, a tutti sembra strano che un'ente dia un cer… - Barbara20993343 : @Torex1979 @claudio_2022 @il ...più che altro ma chi caz è?!...metà di quella gente io non so chi sia!!!...alla fac… - margher30603195 : @Nina02375244 Ma finiscila che sei un caso clinico ormai ! Ma non hai un altro vip che ti appassiona ? E vai a vedere lui va -

Ultime Notizie dalla rete : Vip altro Garko non basta, il Grande Fratello Vip battuto all’auditel da Tale e Quale show (e non di poco): ecco… Il Fatto Quotidiano GF Vip, momento difficile per Andrea Zelletta: l'ex tronista finisce in lacrime

Durante una discussione con gli altri coinquilini della casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta è scappato via in lacrime. Il modello, subito dopo aver ascoltato le parole di Oppini e di ...

Coming out di Garko, arriva la frecciata della Lucarelli

Ieri sera la Lucarelli non ha perso occasione per commentare quanto accaduto, appena 24 ore prima, su Canale 5, dove nella casa del GF Vip Gabriel Garko ha confessato la sua omosessualità. Ma cosa ha ...

Durante una discussione con gli altri coinquilini della casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta è scappato via in lacrime. Il modello, subito dopo aver ascoltato le parole di Oppini e di ...Ieri sera la Lucarelli non ha perso occasione per commentare quanto accaduto, appena 24 ore prima, su Canale 5, dove nella casa del GF Vip Gabriel Garko ha confessato la sua omosessualità. Ma cosa ha ...