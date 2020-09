Genoa, Maran: «Vigilia strana. Balotelli? Antipatico parlarne» (Di domenica 27 settembre 2020) Rolando Maran ha commentato la sconfitta subita contro il Napoli: le dichiarazioni dell’allenatore del Genoa Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Napoli. PRESTAZIONE – «Sicuramente è stata una Vigilia strana, eravamo più impegnati a capire come organizzare questa trasferta, all’una di notte eravamo ancora in ballo con il discorso tamponi, quindi è normale che certe cose possano influire negativamente. Dispiace perché nel primo tempo avevamo fatto una buona gara, avevamo concesso poco. Poi il secondo gol ha fatto sì che ci spegnessimo. La Vigilia non deve essere un alibi, noi sicuramente abbiamo avuto la colpa di esserci spenti, non si possono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Rolandoha commentato la sconfitta subita contro il Napoli: le dichiarazioni dell’allenatore delRolando, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro il Napoli. PRESTAZIONE – «Sicuramente è stata una, eravamo più impegnati a capire come organizzare questa trasferta, all’una di notte eravamo ancora in ballo con il discorso tamponi, quindi è normale che certe cose possano influire negativamente. Dispiace perché nel primo tempo avevamo fatto una buona gara, avevamo concesso poco. Poi il secondo gol ha fatto sì che ci spegnessimo. Lanon deve essere un alibi, noi sicuramente abbiamo avuto la colpa di esserci spenti, non si possono ...

INTERVISTE GENOA – MARAN: “Ci siamo sciolti dopo il 2-0”

Brutta sconfitta del Genoa, che sul campo del Napoli rimedia un pesante 6-0 con la squadra di Rolando Maran in partita solo nel primo tempo. Ecco le dichiarazioni rese dal mister genoano in conferenze ...

